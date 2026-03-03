Ankara TOKİ sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ankara kura sonucu sorgulama

Ankara'da binlerce ailenin heyecanla beklediği dev konut projesinde önemli bir aşama geride kaldı. "500 Bin Sosyal Konut" projesinde Ankara için ayrılan 31 bin 37 konutun hak sahipleri bugün belirlendi.
Başkent Ankara’nın konut piyasasına nefes aldıracak dev sosyal konut projesinde, heyecan dolu bekleyiş bugün itibarıyla sonuçlara dönüşmeye başladı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 13.30’da noter huzurunda başlatılan kura töreniyle, 31 bin 73 konutun yeni sahipleri belirlendi.
Beştepe’de noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından asil ve yedek listeler dijital platformlara aktarıldı. Sonucunuzu öğrenmek ve sonrasındaki adımları planlamak için bu rehberi kullanabilirsiniz.
TOKİ Ankara Sonuçları Nereden ve Nasıl Sorgulanır?
Kura sonucunuzu üç farklı kanaldan teyit edebilirsiniz:
e-Devlet Paneli: "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti üzerinden T.C. kimlik numaranızla anlık sorgulama yapabilirsiniz.
TOKİ Web Sitesi: www.toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinden noter onaylı PDF listelerine ulaşabilirsiniz.
SMS: Hak sahibi olmanız durumunda TOKİ tarafından kayıtlı numaranıza bilgilendirme mesajı iletilecektir.
Kura Sonrası Önemli Durumlar
Asil Hak Sahibi: Konut almaya hak kazandınız. Sözleşme aşamasına hazırlanabilirsiniz.
Yedek Hak Sahibi: Asil listedekilerin vazgeçmesi veya şartları sağlamaması durumunda sırayla davet edileceksiniz.
Başvuru Ücreti İadesi: Kurada adı çıkmayan vatandaşların yatırdığı 5.000 TL başvuru bedeli, kura bitiminden 5 iş günü sonra iade edilmeye başlanacaktır. Ankara'daki yoğunluk nedeniyle iadelerin 10-12 Mart 2026 tarihinden itibaren Ziraat veya Halkbank ATM'lerinden alınabileceği öngörülmektedir.
Bankalara Göre TOKİ Başvuru Ücreti İade İşlemleri
Kurada adı çıkmayan adaylar, kura bitiş tarihinden itibaren 5 iş günü geçtikten sonra (Ankara kuraları için yaklaşık 10-12 Mart 2026 itibarıyla) aşağıdaki kanallar üzerinden iade talebi oluşturabilirler:
Ziraat Bankası: İade işlemleri Ziraat Mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden yapılmaktadır. "Başvurular" menüsü altındaki "TOKİ Başvuru İadesi" seçeneği ile talebinizi iletebilir ve paranızı hesabınıza veya ATM üzerinden kartsız işlemlerle alabilirsiniz.
Halkbank: Halkbank üzerinden ödeme yapanlar, bankanın web sitesinde bulunan özel "Halkbank TOKİ Başvuru İade Ekranı" üzerinden T.C. kimlik numarası ile başvuru yaparak iade talebi oluşturabilirler.
Emlak Katılım: Bu banka aracılığıyla başvuranlar, Emlak Katılım'ın resmi sitesindeki "TOKİ Başvuru İade Talebi" platformunu kullanarak paralarını geri alabilirler.
İade Süreci Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Zamanlama: İadelerin banka sistemlerine düşmesi kura bitiminden sonraki 5. iş gününü bulmaktadır. Bu süreden önce banka şubelerine gitmenize gerek yoktur.
İade Kanalı: Para iadesi, genellikle başvurunun yapıldığı banka kanalıyla (mobil şube, internet şubesi veya ATM) gerçekleştirilir.
ATM Kullanımı: Hesabı olmayan vatandaşlar, bankaların SMS ile gönderdiği referans numarasıyla ATM'lerden "Kartsız İşlem" seçeneğiyle paralarını çekebilirler.