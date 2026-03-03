Ülker, S&P Global’in The Sustainability Yearbook Listesi’nde

Ülker, S&P Global’in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’nde 80 puan alarak 2025 yılı ESG (çevresel, sosyal, yönetişim) performansı ile gıda sektöründe en iyi yüzde 3’lük dilimde yer aldı. Öte yandan S&P Global’in ‘Kurumsal Sürdürülebilirlik’ puanına göre yer verdiği The Sustainability Yearbook Listesi’nde Türkiye’den tek gıda şirketi olarak üst üste 6’ncı kez yer aldı.

16 Türk şirketinden biri oldu

S&P Global’in söz konusu şirketleri, çevresel etkileri yönetme becerileri, sosyal sorumlulukları iş yapış biçimlerine yansıtma anlayışı ve yönetişim yapısı kriterleriyle değerlendirdiği bilgisi veriliyor. Buna göre; dünya genelinde 59 sektörden 9 bin 200’den fazla şirketin ESG performansının değerlendirildiği aktarılıyor. Başarılı ESG sonuçlarıyla 848 şirketin yer almaya hak kazandığı The Sustainability Yearbook 2026 Listesi’nde Ülker’in genel değerlendirmede 16 Türk şirketinden biri olduğu, “Gıda Ürünleri” kategorisindeki tek Türk şirketi olmayı da sürdürdüğü kaydediliyor.

"Uzun vadeli, tutarlı ve odaklı bir sürdürülebilirlik anlayışı benimsiyoruz"

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, sürdürülebilirlik odaklı büyüme ve operasyonel mükemmellik anlayışlarını, ulusal ve uluslararası platformlardaki başarılarla taçlandırmaya devam ettiklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"S&P Global’in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’ne göre global ölçekte gıda sektöründe yüzde 3’lük dilimde yer almak, sürdürülebilirlik alanında dünyanın en yüksek performans gösteren şirketleriyle aynı seviyede değerlendirildiğimizi ortaya koyuyor. Bu sonuç çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarında uzun vadeli, tutarlı ve odaklı bir sürdürülebilirlik yaklaşımı benimsediğimizin güçlü bir göstergesi. Küresel ölçekte en iyiler arasında yer almak, sorumluluğumuzu artırıyor. 2050 Net sıfır hedefimiz doğrultusunda, değer zincirimizin tamamını kapsayan çalışmalarımızla şirketimizin sürdürülebilirlik kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz."