4 Mart okullar tatil mi? Yarın okul var mı yok mu?
Çekmeköy’de bir öğretmenin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan acı olay nedeniyle bugün bazı okullarda eğitime ara verildi. Peki 4 Mart okullar tatil mi? Yarın okul var mı yok mu?
Son Güncellenme:
İstanbul Çekmeköy'de 2 Mart 2026'da gerçekleşen ve eğitim camiasını yasa boğan bıçaklı saldırıda, biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’in hayatını kaybetmesi Türkiye genelinde büyük bir infiale yol açtı. Bu acı olayın ardından eğitim sendikaları tek ses olurken, bugün bazı okullarda eğitime ara verildi.
1 4 Mart okullar tatil mi?
4 Mart itibarıyla İstanbul genelindeki okullarda eğitim öğretim faaliyetlerinin resmi takvime uygun şekilde devam etmesi ve okulların kapılarını açması beklenmektedir.
Resmi makamlardan genel bir tatil duyurusu gelmediği sürece eğitim faaliyetleri yasal olarak devam etmektedir. Ancak sendikaların şiddete karşı duruşu ve yerel düzeydeki eylemleri nedeniyle, bireysel okul yönetimlerinden gelecek güncel bilgilendirmeleri takip etmek faydalı olacaktır.