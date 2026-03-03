4 Mart okullar tatil mi? Yarın okul var mı yok mu?

İstanbul Çekmeköy'de 2 Mart 2026'da gerçekleşen ve eğitim camiasını yasa boğan bıçaklı saldırıda, biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’in hayatını kaybetmesi Türkiye genelinde büyük bir infiale yol açtı. Bu acı olayın ardından eğitim sendikaları tek ses olurken, bugün bazı okullarda eğitime ara verildi.