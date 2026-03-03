Çocuklu aileler için dünyanın en iyi 50 şehri belli oldu: Listede İstanbul da var

Avustralya merkezli fiyat karşılaştırma platformu Compare the Market, çocuklu aileler için dünyanın en yaşanabilir şehirlerini belirledi. Küresel ölçekte 50 şehri mercek altına alan çalışma; güvenlikten mutluluk düzeyine, çocuk dostu etkinlik sayısından dört kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyetine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Analiz kapsamında her şehir; GSYİH içindeki aile yardımı ve eğitim harcamalarının payı, yasal ebeveyn izni süreleri, kişi başına düşen yeşil alan ve çocuk aşılama oranları gibi dokuz farklı veri noktasına göre 0 ile 10 arasında puanlandı. Ağırlıklı endeks yöntemiyle yapılan bu kapsamlı değerlendirme, ebeveynler için en avantajlı lokasyonları ortaya koydu.

İşte Compare the Market verilerine göre, çocuk yetiştirmek için dünyanın en iyi 50 şehri...