Çocuklu aileler için dünyanın en iyi 50 şehri belli oldu: Listede İstanbul da var

Avustralya merkezli fiyat karşılaştırma platformu Compare the Market, çocuklu aileler için dünyanın en yaşanabilir şehirlerini belirledi. Küresel ölçekte 50 şehri mercek altına alan çalışma; güvenlikten mutluluk düzeyine, çocuk dostu etkinlik sayısından dört kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyetine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
Analiz kapsamında her şehir; GSYİH içindeki aile yardımı ve eğitim harcamalarının payı, yasal ebeveyn izni süreleri, kişi başına düşen yeşil alan ve çocuk aşılama oranları gibi dokuz farklı veri noktasına göre 0 ile 10 arasında puanlandı. Ağırlıklı endeks yöntemiyle yapılan bu kapsamlı değerlendirme, ebeveynler için en avantajlı lokasyonları ortaya koydu.
İşte Compare the Market verilerine göre, çocuk yetiştirmek için dünyanın en iyi 50 şehri...
1 Listenin ilk 10'u
1- Brisbane, Avustralya
2- Londra, Birleşik Krallık
3- Auckland, Yeni Zelanda
4- Helsinki, Finlandiya
5- Sidney, Avustralya
6- Perth, Avustralya
7- Melbourne, Avustralya
8- Stockholm, İsveç
9- Berlin, Almanya
10- Seul, Güney Kore
2 İlk 20'de hangi şehirler var?
11- Paris, Fransa
12- Yeni Delhi, Hindistan
13- Prag, Çek Cumhuriyeti
14- Kopenhag, Danimarka
15- Barselona, İspanya
16- Lizbon, Portekiz
17- Wellington, Yeni Zelanda
18- Roma, İtalya
19- Viyana, Avusturya
20- Madrid, İspanya
3 Tokyo, Amsterdam, New York da listede
21- Manchester, Birleşik Krallık
22- Tokyo, Japonya
23- Brüksel, Belçika
24- Amsterdam, Hollanda
25- Münih, Almanya
26- Santiago, Şili
27- Mumbai, Hindistan
28- New York, ABD
29- Toronto, Kanada
30- Rio de Janeiro, Brezilya
4 Montreal, Osaka, Frankurt...
31- Montreal, Kanada
32- Osaka, Japonya
33- Chicago, ABD
34- Dallas, ABD
35- Frankfurt, Almanya
36- São Paulo, Brezilya
37- Zürih, İsviçre
38- San Francisco, ABD
39- Milano, İtalya
40- Houston, ABD