Altın güne nasıl başladı? 1 Ağustos fiyatları

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üstünde 4 bin 298 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 4 bin 308 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 216 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 114 liradan satılıyor.

Altının onsu da yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,1 artışla 3 bin 295 dolardan işlem görüyor.

Bugün neler var?

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini, yurt dışında ise ABD’de tarım dışı istihdam verileri ve dünya genelinde imalat sanayi PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.