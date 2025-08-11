Altın güne nasıl başladı? 11 Ağustos altın fiyatları

Altının gram fiyatı, cuma gününü, önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 4 bin 443 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 4 bin 410 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 387 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 797 liradan satılıyor.

Altının onsu da yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,9 azalışla 3 bin 369 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında da sakin olacağını dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.