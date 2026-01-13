ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın güne nasıl başladı? 13 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Altın güne nasıl başladı? 13 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların odağında yer alırken, gözler iç piyasadaki güncel rakamlara çevrildi. Peki, 13 Ocak 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altın kaç lira?


Altın güne nasıl başladı? 13 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 6 bin 253,1 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla yüzde 1,7 değer kazancıyla 6 bin 345 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 572 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 118 liradan satılıyor.

Altının onsu 4 bin 601,3 dolarla rekor kırarken şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 4 bin 571 dolardan işlem görüyor. Gümüşün onsu da önceki kapanışa göre yüzde 5,73 artışla 84,4 dolardan alıcı buluyor.

Son gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor

İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi, Çin-Japonya arasındaki diplomatik kriz ve ABD'nin Grönland'ı ilhak edebileceğine yönelik küresel çapta devam eden jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik artan endişeler yeni haftada varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurdu.

Cezai suçlama tehdidinin asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne süren Powell, şu ifadeleri kullandı:

"Cezai suçlama tehdidi, Fed'in faiz oranlarını Başkanın tercihlerini izlemek yerine halka neyin hizmet edeceğine dair en iyi değerlendirmemize dayanarak belirlemesinin bir sonucudur. Bu, Fed'in faiz oranlarını kanıtlara ve ekonomik koşullara dayanarak belirlemeye devam edip edemeyeceği, yoksa bunun yerine para politikasının siyasi baskı veya yıldırma eylemleriyle mi yönlendirileceğiyle ilgilidir."

Söz konusu gelişmeler değerli metal fiyatlarında sert yükselişlere neden oluyor. ​​​​​​​Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da cari denge ile Fed'e ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirtti.

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL