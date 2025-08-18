Altın güne nasıl başladı? 18 Ağustos altın fiyatları

Altının gram fiyatı cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 378 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 4 bin 405 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 245 liradan, Cumhuriyet altını 28 bin 860 liradan satılıyor.

Altının onsu, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,4 artışla 3 bin 350 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yeniden başlayacağı beklentisi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik adımlar varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve jeopolitik taraftan gelecek haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 480 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 330 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.