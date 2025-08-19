ARA
DOLAR
40,89
0,02%
DOLAR
EURO
47,72
0,11%
EURO
GRAM ALTIN
4367,20
-0,30%
GRAM ALTIN
BIST 100
10962,02
0,30%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın güne nasıl başladı? 18 Ağustos altın fiyatları

Altın güne nasıl başladı? 18 Ağustos altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 387 liradan işlem görüyor.

19 Ağustos 2025 | 09:50
Altın güne nasıl başladı? 18 Ağustos altın fiyatları

Altının gram fiyatı dün günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 381 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4 bin 387 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 223 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 777 liradan satılıyor.

Altının onsu, güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,1 artışla 3 bin 336 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ikinci çeyrek işsizlik oranı ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 370 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 330 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL