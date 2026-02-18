ARA
Altın güne nasıl başladı? 18 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında son fiyatlar yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar tarafından yakından izleniyor. Peki bugün çeyrek ve yarım altın kaç TL’den işlem görüyor? İşte 18 Şubat 2026 itibarıyla ons, gram, çeyrek ve yarım altında güncel satış rakamları…

Merve Özçelik
Merve Özçelik
[email protected]

Altın güne nasıl başladı? 18 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki güncel seyir, yatırımcılar ve fiziki alım–satım yapacaklar tarafından yakından takip ediliyor. 18 Şubat 2026 itibarıyla gram, ons, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında son durum merak edilirken, piyasalarda güncel satış seviyeleri araştırılıyor. Peki, altın güne nasıl başladı?

Güncel altın satış fiyatları

  • Gram altın satış fiyatı: 6.919,25 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 12.050,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 24.062,00 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 47.191,76 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.904,00 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 4.924,55 dolar

0
