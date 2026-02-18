Finansal okuryazarlık seferberliği başlatıyorlar

Allianz Türkiye, toplum genelinde finansal okuryazarlığı artırmak için uzun soluklu, kapsayıcı ve çok katmanlı bir eğitim seferberliği başlatıyor.

Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Habitat Derneği iş birliği ile hayata geçirilen Finansla Gelecek projesi ile ülke genelinde fiziksel ve çevrim içi eğitimlerle 10 bin gencin finansal okuryazarlık becerilerinin artırılması hedefleniyor. Projenin lansmanı İstasyon Gaziantep’te gerçekleştirildi. Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri Genel Müdürü Taylan Türkölmez, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ve Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, İstasyon Gaziantep’te eğitimlerin düzenlendiği sınıfı ziyaret etti. UNDP Türkiye Finansla Gelecek Projesi Gönüllü Destekçisi Özge Özacar da İstasyon Gaziantep’te konuklar arasında yer aldı.

Dünyada her 3 kişiden 1’i finansal okuryazar



Allianz verilerine göre dünya genelinde, her üç yetişkinden yalnızca biri finansal okuryazarlığa sahip. Giderek dijitalleşen finansal hizmetleri daha fazla kullanan gençlerde de tablo pek parlak değil. OECD’nin hazırladığı rapora göre; 15 yaşındaki gençlerin üçte ikisinden fazlası finansal ürün ve hizmetleri aktif olarak kullanıyor. Ancak öğrencilerin %18'inin finansal okuryazarlık becerileri, temel finansal kararları dahi alamayacak düzeyde "yetersiz" olarak tanımlanıyor.



“Finansal okuryazarlık makroekonomik bir öncelik”



Finansal okuryazarlığın sadece kişisel bir beceri değil, aynı zamanda hanelerin ekonomik zorlukları atlatmalarına, piyasaların istikrarlı kalmasına ve ekonomilerin kapsayıcı bir şekilde büyümesine yardımcı olan makroekonomik bir öncelik olduğunu söyleyen Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri Genel Müdürü Taylan Türkölmez, “Finansal okuryazarlık, günümüzde finansal kaynakların değerini, nasıl korunduğunu ve gelecekteki büyüme potansiyelini belirleyen stratejik ve temel bir yaşam becerisi haline geldi. Finansla Gelecek projesiyle gençlerin bu yetkinliklerini artırmayı ve bu yetkinliklerin bireysel refah ile ekonomik dayanıklılık açısından ölçülebilir, kalıcı bir etki yaratmasını hedefliyoruz. Bu yolculukta birlikte yürüdüğümüz güçlü ortaklarımız Habitat Derneği ve UNDP Türkiye, tasarlanan eğitim modelinin etki alanının genişlemesini, eğitimlere erişimi ve yaygınlaşmasını destekleyerek projemize güç katacak” dedi.

“Gençlere daha iyi bir geleceği hayal ve inşa etmeleri için gerekli araçları sunuyoruz”



UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ise “Günümüzde kalkınma, giderek artan biçimde dayanıklılıkla tanımlanıyor; yani şoklara karşı ayakta kalabilme, değişime uyum sağlayabilme ve geleceği güvenle planlayabilme kapasitesiyle. Geleceği güvenle planlayabilmenin merkezinde ise finansal okuryazarlık yer alıyor. Finansal okuryazarlık, gençlerin eğitimlerine ilişkin bilinçli kararlar almalarını, çoğu zaman sınırlı olan kaynaklarını etkin biçimde yönetmelerini ve yetişkinliğe geçiş sürecinde karşılaşabilecekleri finansal risklere hazırlıklı olmalarını sağlıyor. Finansal okuryazarlığa yatırım yaptığımızda özgüven inşa ediyor, dayanıklılığı güçlendiriyor ve gençlere daha iyi bir geleceği hayal ve inşa etmeleri için gerekli araçları sunuyoruz. Bu nedenle bu tür girişimler büyük önem taşıyor. Çünkü bireylere ve topluma bir bütün olarak yatırım yaptığımızda, kalkınma sürdürülebilir ve uzun vadeli hale gelir” dedi.

“Gençlerle birlikte sürdürülebilir bir ekosistem inşa ediyoruz”



Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ise “Habitat Derneği olarak, uzun yıllardır finansal okuryazarlık alanında sahada karşılığı olan, gençlerin hayatına doğrudan dokunan çalışmalar yürütüyoruz. Allianz ve UNDP ortaklığında hayata geçirdiğimiz Finansla Gelecek Projesi ile 15–24 yaş arası gençlerin ve genç girişimcilerin finansal okuryazarlık, risk yönetimi ve sigorta konularına erişimini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin 81 ilinden seçilen 31 gönüllü eğitmenimizle kısa sürede 563 gence ulaştık ve bir yıl içinde 10.000 gence erişmeyi amaçlıyoruz. Eğitimlerin yanı sıra FINHACK, finansal koçluk programları ve dijital araçlarla gençlerin birlikte ürettiği, sürdürülebilir bir finansal ekosistem inşa ediyoruz. Bu süreci mümkün kılan tüm paydaşlarımıza, gönüllülerimize ve enerjileriyle projeye değer katan gençlere teşekkür ediyorum” dedi.