Az kişi biliyor, cezası ağır: Gayrimenkul satışında beyanname dönemi

Bildirimde bulunulmaması vergi cezası yaratıyor. Örneğin 5 milyon liralık bir evin 8 milyon liraya satılması halinde 38 bin lira vergi oluşuyor ve gecikmesi halinde hem ceza ödeniyor hem faiz işliyor.

Gerçek kişiler tarafından yapılan gayrimenkul alım satımlarında 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu açısından vergisel yükümlülükler oluşuyor. Az sayıda kişinin bildiği bu düzenlemeye aykırı davranma, zamanında beyanname vermeme, ağır vergi cezasına neden olabiliyor. Çoğu kişi edindiği tarihten itibaren 5 yıl içinde sattığı ev ve arsadan elde ettiği gelir için beyanname vermesi gerektiğini bilmiyor ve ağır vergi cezası ödemek zorunda kalıyor.

BEYANNAME SÜRESİ 1 MARTTA BAŞLIYOR

Gayrimenkullerin edinim tarihinden başlayarak 5 yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artışı kazancının konusunu oluşturuyor. Arazi, bina, maden suları, gayrimenkul olarak tescil edilen hakların bir bedel karşılığı elden çıkarılması sonucu oluşan gelirin vergisi var. Aynı şekilde bu değerlerin, bir bedel karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulması da vergi yükümlülüğü getiriyor.