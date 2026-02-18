Evini ya da arsasını satanlar için kritik tarih: Beyan süreci başlıyor

Ev ve arsa satışından gelir elde edenler için beyan dönemi 1 Mart’ta başlıyor. Ayrıca, son 5 yıl içinde yapılan gayrimenkul satışlarının yanı sıra bazı gelir kalemleri için de beyanname verilmesi gerekiyor.

NTV'de yer alan habere göre, süresinde bildirim yapılmaması halinde ise vergi cezası ve gecikme faizi uygulanacak.