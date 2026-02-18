AKOM açıkladı: İstanbul'a yeniden kar mı geliyor?

Soğuk hava ve yağışlar megakent İstanbul'a geri dönüyor. Bir süredir mevsim normallerinin üstünde görülen hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşmeye başlayacak.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, bugün ilerleyen saatlerde kuzeyli rüzgarın kuvvetlenmesiyle sıcaklıkların hızlı düşeceği, aralıklarla yağmur görülebileceği ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklıkları kaç dereceye düşecek?

AKOM tarafından yapılan açıklamada, il genelinde bugün sıcaklıkların 3 derece civarına ve yer yer altına gerileyeceği kaydedildi.

19 Şubat 2026 Perşembe günü hava sıcaklığının 4-12 derece olması beklenirken, 20 Şubat Cuma günü ise sıcaklıkların 6-16 derece olması bekleniyor.

Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?

21 Şubat 2026 Cumartesi günü kentte aralıklı yağışların görülmesi beklenirken, hava sıcaklığının ise 4-8 derece olacağı tahmin edildi. 22 Şubat Pazar günü de il genelinde aralık yağmur görüleceği, sıcaklıkların 4-9 derece arasında seyredeceği ifade edildi.