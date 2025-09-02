Altın güne nasıl başladı? 2 Eylül altın fiyatları

Altın fiyatları Salı günü tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak art arda altıncı seansta yükselişini sürdürdü. Bu yükselişte zayıflayan dolar ve bu ay içinde ABD'de faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi etkili oldu.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla ons başına 3 bin 493,99 dolara yükseldi. Seansın erken saatlerinde ise 3 bin 508,50 dolar ile rekor seviyeyi gördü. ABD altın vadeli kontratları yüzde 1,4 değer kazanarak 3 bin 564,40 dolara ulaştı.

Gram altın ne kadar?

Gram altın güne 4594 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4594 lira, en yüksek de 4641 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4624 liradan alıcı buluyor.

Güncel altın satış fiyatları

Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 2 Eylül 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

* Gram altın satış fiyatı: 4.624,77 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.565,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 15.131,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 29.864,17 TL

