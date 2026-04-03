Vatikan ve İsrail arasında kritik temas: Orta Doğu için diyalog çağrısı

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Papa ile Cumhurbaşkanı Herzog'un Paskalya Yortusu nedeniyle sabah telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmede, devam eden ciddi çatışmayı sona erdirmek, tüm Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak amacıyla diplomatik diyalog kanallarının yeniden açılmasının gerekliliği bir kez daha vurgulandı. Görüşmenin devamında ayrıca sivil halkın korunmasının önemi ve uluslararası hukuk ile insancıl hukuka saygının teşvik edilmesi üzerinde duruldu." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada da iki liderin Lübnan'daki durum, özellikle de sınırın her iki tarafındaki Hristiyan topluluklarının güvenliğinin önemi üzerinde durduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun, geçen ay Lübnan'ın güneyine yaptığı topçu saldırısında, Maronit rahip Pierre El-Rahi hayatını kaybetmiş, Papa olaydan derin üzüntü duyduğunu belirtmişti.