Hafta sonu hava nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, hafta sonu yurdun tamamında yağış beklendiğini bildirdi.

Yarın, Kıyı Ege ve Trakya'nın batısındaki yağışların kuvvetli olacağını söyleyen Çelik, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri hariç tüm yurtta yağış beklendiğini ifade etti.

Pazar günü sadece Trakya'da yağış beklenmediğini aktaran Çelik, yurdun büyük bir bölümünde yağışların sağanak şeklinde devam edeceğini söyledi.

Çelik, rakımı yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceğini ifade etti.

Gelecek hafta kuzey ve iç kesimlerde yağışların azalacağını belirten Çelik, yurdun güney kesimlerinde ise yağışların devam edeceğini bildirdi.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da aralıklarla yağışın devam edeceğini söyleyen Çelik, sıcaklıkların 16 ila 17 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

Çelik, İstanbul'da yarın aralıklarla sağanak beklendiğini, pazar günü ise parçalı bulutlu havanın olacağını, sıcaklıkların ise 16 derece civarında seyredeceğini bildirdi.

İzmir'de ise hafta sonu boyunca sağanağın etkili olacağını belirten Çelik, sıcaklıkların da 17 ila 18 derece civarında olacağını ifade etti.