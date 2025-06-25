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Altın güne nasıl başladı? 25 Haziran altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 245 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 10 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 930 liradan satılıyor.

25 Haziran 2025 | 10:14
Altın güne nasıl başladı? 25 Haziran altın fiyatları

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 azalışla 4 bin 231 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 4 bin 245 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 10 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 930 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,3 primle 3 bin 332 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalması varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikasındaki gevşemeye yönelik açıklamaları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Yatırımcılar, söz konusu ateşkesin kalıcı olup olmadığını değerlendirirken, bu yöndeki haber akışına göre piyasalarda oynaklığın artabileceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte ABD Kongresi'ndeki dün yaptığı sunumunda Powell, para politikasına ilişkin olarak, enflasyonun beklenenden yavaşlaması veya iş gücü piyasasının zayıflaması halinde faiz indirimlerinin öne çekilebileceğini belirterek, enflasyonun yüksek seyretmesi ya da iş gücü piyasasının güçlü kalması halinde ise indirimlerin gecikeceğini ifade etti.

Analistler, jeopolitik belirsizliklerin yanı sıra dün açıklanan zayıf ABD tüketici güveni verisinin iş gücü piyasasının zayıflayabileceği endişesini artırmasının Fed'in faiz indirimi beklentilerini canlı tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 360 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 300 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

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Bugün 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Kontrolmatik'ten bedelli sermaye artırım kararı
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
BİM'de (BIMAS) üst düzey yönetici değişikliği
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
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BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
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