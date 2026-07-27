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  • Kruvaziyer turizmi hız kesmiyor: "Aroya" Marmaris'e demir attı

Kruvaziyer turizmi hız kesmiyor: "Aroya" Marmaris'e demir attı

Muğla'nın Marmaris ilçesi, Malta bayraklı "Aroya" adlı kruvaziyeri ağırladı. Limana yanaşan gemiyle ilçeye 2 bin 540 turist geldi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kruvaziyer turizmi hız kesmiyor: "Aroya" Marmaris'e demir attı

Muğla'nın Marmaris ilçesi, kruvaziyer turizminde hareketli günlerinden birini daha yaşadı. Malta bayraklı "Aroya" adlı kruvaziyer, 2 bin 540 yolcu ve 1119 personelle ilçeye geldi.

1 Yolcu gemisinin uzunluğu 335 metre

Yolcu gemisinin uzunluğu 335 metre

İstanbul'dan turuna başlayan 335 metrelik yolcu gemisi, sabah saatlerinde Marmaris'e ulaştı.

2 Gemide 3 binden fazla kişi bulunuyor

Gemide 3 binden fazla kişi bulunuyor

Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, 2 bin 540 yolcu ile 1119 personelin bulunduğu belirtildi.

3 Tarihi ve turistik yerler ziyaret edildi

Tarihi ve turistik yerler ziyaret edildi

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezerek tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

4 Bazı yolcular cip safarisi yaptı

Bazı yolcular cip safarisi yaptı

Yolculardan bazıları ise cip safarisi ile Dalyan turuna katıldı.

5 Bir sonraki durak Bodrum

Bir sonraki durak Bodrum

"Aroya", Marmaris'in ardından Muğla'nın bir diğer turistik ilçesi Bodrum'a hareket edecek.
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