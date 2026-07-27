Kruvaziyer turizmi hız kesmiyor: "Aroya" Marmaris'e demir attı

Muğla'nın Marmaris ilçesi, kruvaziyer turizminde hareketli günlerinden birini daha yaşadı. Malta bayraklı "Aroya" adlı kruvaziyer, 2 bin 540 yolcu ve 1119 personelle ilçeye geldi.
1 Yolcu gemisinin uzunluğu 335 metre
İstanbul'dan turuna başlayan 335 metrelik yolcu gemisi, sabah saatlerinde Marmaris'e ulaştı.
2 Gemide 3 binden fazla kişi bulunuyor
Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, 2 bin 540 yolcu ile 1119 personelin bulunduğu belirtildi.
3 Tarihi ve turistik yerler ziyaret edildi
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezerek tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.
5 Bir sonraki durak Bodrum
"Aroya", Marmaris'in ardından Muğla'nın bir diğer turistik ilçesi Bodrum'a hareket edecek.