O proje göçü tersine döndürdü: Gençler kendi toprağının patronu oldu

Ünal, o dönem yaklaşık bin 200-bin 300 nüfuslu olan Kabalı köyünün sürekli göç verdiğini belirterek, köylüleri projeye ikna etmek için yoğun çaba harcadıklarını söyledi ve "O zaman köyümüz büyük bir köydü ama hep göç veriyorduk. İstanbul'a, Ankara'ya insanlar gidiyordu. Ben de köylüme, 'Neden gidelim, toprağımız var' dedim. Göç olduğu için tarlaların çoğu boş duruyordu. Yaklaşık yüzde 70 oranında muvafakat aldım. Sonra diğerleri de projeye dahil oldu" dedi. Projenin uygulanma sürecinin kolay olmadığını dile getiren Ünal, ilk etapta 5 bin 640 dönüm arazinin üretime kazandırıldığını ifade etti. Ünal, "Kaymakam Bey'in desteğiyle bir aile şirketi kurduk. Daha sonra uzun yıllar kooperatif başkanlığı yaptım. Köyümüzün toplam arazisi 10 bin 540 dönüm. Projeyi iki etaba böldük. İlk etapta 5 bin 640 dönümü faaliyete geçirdik. Kâğıt üzerinde kolay görünüyordu ama uygulamada çok zorlandık. İhaleler yapıldı, çalışmalar başladı."