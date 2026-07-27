EYT ile emekli oldu, hobisini mesleğe dönüştürdü: Şimdi kendi işinin başında

İstanbul'da daha önce çeşitli eğitim ve atölye çalışmaları düzenlediğini belirten Özlem Gündüz, ilerleyen dönemde Akçakoca'da da benzer etkinlikler gerçekleştirmeyi hedeflediğini söyledi. Gündüz, "İstanbul'da insanlara eğitim verme ile ilgili birkaç kez atölye çalışması yaptık. Bu konuda daha çok atölye yapmak istiyorum ama bunun için zaman ve mekanı ayarlamak gerekiyor. İnşallah o da olur yakın zamanda. Eski zamanlarda eğitim vermiştim. Hatta uzun süreli eğitimler de verdim. 2020'den sonra bir tane düzenledim ama ilerleyen süreçlerde yapmayı planlıyorum" şeklinde konuştu.