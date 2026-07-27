Yunanistan'daki grev sınır kapılarını etkiledi: Araç geçişleri durduruldu

Yunanistan'daki gümrük memurlarının grevi, Türkiye-Yunanistan sınırındaki geçişleri etkiledi. Grev nedeniyle Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından Yunanistan yönüne araç geçişlerine izin verilmedi.
1 Kapıkule Sınır Kapısı'na yönlendirildi
Pazarkule Sınır Kapısı’ndan Yunanistan'a geçmek isteyen, çoğunluğunu gurbetçilerin oluşturduğu sürücüler, görevliler tarafından Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’na yönlendirildi.
2 Türkiye'den çıkış için Pazarkule Sınır Kapısı'nı tercih ediyorlar
Almanya’ya dönen Ahmet Türkoğlu, Türkiye’den çıkış için Pazarkule Sınır Kapısı'nı tercih ettiğini belirterek, "Yunanistan tarafında grev varmış. Buradan Kapıkule'ye doğru geçeceğiz." dedi.
Fransa’ya giden Cihan Rayman da Yunanistan’daki grev nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanacaklarını ifade etti.
Belçika'ya giden Nesimi Can ise grev nedeniyle Yunanistan’a geçiş yapamadıklarını, bu nedenle yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kapıkule Sınır Kapısı’na yönlendirildiklerini söyledi.