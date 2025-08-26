ARA
Altın güne nasıl başladı? 26 Ağustos altın fiyatları

Altının gramı, yeni işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 4 bin 452 liradan işlem görüyor.


Altın güne nasıl başladı? 26 Ağustos altın fiyatları

Altının gramı dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 436 liradan tamamlamıştı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 4 bin 452 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 300 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 80 liradan satılıyor.

Altının onsu ise güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,3 artışla 3 bin 376 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel eflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 330 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

