Mitsubishi, Berkshire’ın oy hakkına dayalı payını mart ayında yüzde 9,74 seviyesinden yüzde 10,23’e çıkardığını duyurdu. Mitsui de Berkshire'ın hisselerini artırdığını açıkladı. Berkshire'ın Mitsui'deki payı mart ayında yüzde 9,82 seviyesindeydi.

Bloomberg'in haberine göre açıklamaların ardından Tokyo borsasında Mitsubishi hisseleri yüzde 2,9’a, Mitsui hisseleri ise yüzde 1,8’e kadar yükseldi.

Berkshire Hathaway, Japonya’nın en büyük beş ticaret şirketinde – Mitsubishi, Mitsui, Marubeni, Itochu ve Sumitomo – hisselere sahip. Bu yatırımlar ilk kez 2020’de kamuoyuna açıklanmıştı.

Iwai Cosmo Securities analisti Norikazu Shimizu, Berkshire’ın sürekli varlığının Japon ticaret şirketlerine ilgiyi artırdığını belirterek, bu firmaların yatırımcı getirilerini yükseltmek amacıyla hisse geri alımı gibi yöntemlere daha fazla başvurduğunu söyledi.

Buffett, şubat ayında yayımlanan yıllık yatırımcı mektubunda, yatırımlarını yüzde 10’un altında tutmayı planladığını belirtmişti. Ancak Japon şirketleri bu sınırın “ılımlı şekilde” esnetilmesine onay verdi.

ABD Federal Enerji Düzenleme Komisyonu (FERC) kayıtlarına göre Berkshire, mayıs ayında ek hisse alımı için başvuruda bulundu. İşlemler bu ay başında onaylandı.