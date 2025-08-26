Yangwang U9'un test aracı, Almanya'daki ATP test pistinde 472,41 km/s azami hıza ulaşarak "en hızlı elektrikli otomobil" unvanını resmen ele geçirdi.
Güç ve Performans
25 Şubat 2024'te Çin'de piyasaya sürülen iki koltuklu Yangwang U9, BYD'nin e4 platformu üzerine inşa edildi.
Her biri 240 kW tepe gücü sağlayan dört bağımsız elektrik motoruyla toplamda 960 kW (1287 hp) güç ve 1680 Nm tork üretiyor.
Bu devasa güç sayesinde U9, 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,36 saniyede çıkabiliyor ve 400 metreyi 9,78 saniyede tamamlıyor.
Aracın azami hızı 309,19 km/s iken, test aracı versiyonuyla ulaşılan 472,41 km/s hız, Çin'deki yüksek hızlı trenlerin 350 km/s olan hızını bile geride bırakıyor. Bu rekor hızlar, her motorun güç çıkışının mevcut üretim modelinin 2,3 katı olduğu yeni bir U9 varyantıyla elde edildi.
Teknoloji ve Tasarım
Yangwang U9, sadece hızıyla değil, aynı zamanda teknolojisiyle de öne çıkıyor. Dikey, yanal ve boylamsal hareket edebilen DiSus-X adındaki süspansiyon sistemi, üstün yol tutuşu ve sürüş dinamikleri sağlıyor.
Güvenlik konusunda da iddialı olan U9, karbon fiberden yapılan "Süper Karbon Fiber Kabin" ve yeni nesil CTB teknolojisiyle geliştirilmiş bir yapıya sahip.
Bu sayede 54425 N·m/derece burulma sertliğine ulaşan araç, tavanına 11 tondan fazla tek taraflı basınç yüküne dayanabiliyor.
Lüks ve Konforlu İç Mekan
Süper otomobilin iç kısmı da en üst düzey deneyimi sunmak üzere tasarlandı. DiLink150 akıllı platformu ve 4nm 5G çiplerle donatılan kokpit, özellikle pist sürüşü için geliştirilen ve yaklaşık 30 Çin pisti hakkında detaylı bilgi içeren akıllı bir yarış asistanına sahip.
Yolcu ve sürücü konforu için iki adet 14 yöne ayarlanabilir koltuk bulunuyor. Müzikseverler için ise Dynaudio Evidence Serisi üst düzey ses sistemi, etkileyici bir işitsel deneyim sunuyor.