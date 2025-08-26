Lüks ve Konforlu İç Mekan

Süper otomobilin iç kısmı da en üst düzey deneyimi sunmak üzere tasarlandı. DiLink150 akıllı platformu ve 4nm 5G çiplerle donatılan kokpit, özellikle pist sürüşü için geliştirilen ve yaklaşık 30 Çin pisti hakkında detaylı bilgi içeren akıllı bir yarış asistanına sahip.