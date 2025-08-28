Havay olu şirketinden şaşırtan karar: Bagaj avına bonus

Şirketin üst yöneticisi Michael O’Leary, mevcutta 1,50 euro olan primin kasım ayında başlayacak kış tarifesiyle birlikte 2,50 euroya çıkarılacağını açıkladı. Ayrıca, personele ödenen bonuslarda aylık 80 euroluk üst sınırın kaldırılacağını belirtti. Böylece yer hizmetleri çalışanlarının, ölçüleri aşan bagajları daha fazla tespit etmesi teşvik edilecek.

Ryanair’in kurallarına göre yolcular, ücretsiz olarak 40x30x20 santimetre boyutlarını geçmeyen küçük bir çanta taşıyabiliyor.

İkinci bir kabin bagajı olan, 55x40x20 santimetre ölçülerindeki küçük valizler ise ücret karşılığında uçağa alınabiliyor. Kurallara uymayan bagajların kargo bölümüne gönderilmesi halinde yolculardan 75 sterline kadar ek ücret alınıyor.

Benzer bir uygulamanın easyJet uçuşlarını yöneten Swissport personeli için de geçerli olduğu, bu personele her fazla büyük bagaj için 1,20 sterlin prim ödendiği daha önce basına yansımıştı.