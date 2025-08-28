ABD ekonomisi son 2,5 yılın en güçlü büyümesini kaydetti

ABD ekonomisi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 3,3 oranında büyüdü. Böylece ülke ekonomisi, son 2,5 yılın en güçlü büyümesini kaydetmiş oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi yüzde 3,1 düzeyindeydi.

Ekonomi, ikinci çeyrekte iş yatırımlarındaki artış ve dış ticaretten gelen güçlü destek sayesinde ilk tahminlerden daha hızlı büyüdü. Temmuz sonunda yüzde 3 olarak açıklanan öncü gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), yüzde 3,3’e revize edildi.

Kişisel tüketim harcamaları da yukarı yönlü revize edilerek önceki yüzde 1,4’lük artıştan yüzde 1,6’ya yükseltildi. İlk çeyrekteki harcama artışı, pandeminin başlangıcından bu yana en yavaş seviye olarak kayıtlara geçmişti.

Enflasyon göstergesi olarak takip edilen çekirdek PCE (kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi) çeyreklik bazda yüzde 2,5 artarak beklentilerle uyumlu gerçekleşti.

Konut dışı sabit yatırımlar ikinci çeyrekte yüzde 5,7 artış gösterdi. Bu oran, öncü veride açıklanan yüzde 1,9’un oldukça üzerine çıktı. Yükselişin, özellikle yazılım ve ulaşım ekipmanlarına yapılan yatırımlardaki revizyondan kaynaklandığı belirtildi.

Ekonomideki bu güçlü toparlanma, şirketlerin gümrük vergileri öncesinde mal ithalatına yöneldiği 2022’den bu yana yaşanan ilk çeyrek daralmasının ardından geldi. Önümüzdeki dönemde ise tüketicilerin ve şirketlerin ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına uyum sağlamasıyla büyümenin daha ılımlı bir hızda devam etmesi bekleniyor.