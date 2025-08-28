Akyol, Türkiye'deki talepleri daha hızlı karşılamak, büyümeyi desteklemek ve ihracat odaklı büyüme stratejilerini daha hızlı hayata geçirmek için böyle bir tesisin temelini attıklarını ifade etti.

1975 yılında, o dönem şehir dışı sayılan semt niteliğindeki Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki 180 dönüm arazide ASELSAN'ın ilk temellerinin atıldığını anımsatan Akyol, şöyle devam etti: