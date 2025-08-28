Galatasaray Singo transferinin detaylarını KAP'a bildirdi

ARA
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. bugün KAP'a Singo transferinin detaylarını bildirdi.


Galatasaray'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Profesyonel Futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Ayrıca, Futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir.
Futbolcu ile 2025-2026 Futbol Sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. 
Yapılan anlaşmaya göre, Futbolcuya her bir sezon için net 4.800.000,00 Euro garanti ücret ödenecektir. 

