ARA
DOLAR
42,51
0,17%
DOLAR
EURO
49,33
0,03%
EURO
GRAM ALTIN
5766,08
1,67%
GRAM ALTIN
BIST 100
10898,70
-0,43%
BIST 100
Altın güne nasıl başladı? 29 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

Yatırımcılar 29 Kasım 2025 sabahında altın piyasasındaki hareketliliği izlerken, gram, çeyrek ve ons fiyatlarına ilişkin güncel seviyeler merak ediliyor. Peki, altın güne nasıl başladı?


29 Kasım 2025 sabahında altın piyasasında yaşanan hareketlilik yatırımcıların odağına yerleşti. Gram, çeyrek ve ons altının güncel fiyatları merak edilirken, piyasadaki son tablo yakından takip ediliyor. Peki, altın piyasasında son durum ne?

Güncel altın fiyatları

  •  Gram altın satış fiyatı: 5.763,55 TL
  •  Çeyrek altın satış fiyatı: 9.598,00 TL
  •  Yarım altın satış fiyatı: 19.196,00 TL
  •  Tam altın satış fiyatı: 37.883,10 TL
  •  Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.239,00 TL
  •  Gremse altın satış fiyatı: 94.998,26 TL
  •  Ons altın satış fiyatı: 4.217,96 dolar

0
