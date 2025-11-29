Altın güne nasıl başladı? 29 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

29 Kasım 2025 sabahında altın piyasasında yaşanan hareketlilik yatırımcıların odağına yerleşti. Gram, çeyrek ve ons altının güncel fiyatları merak edilirken, piyasadaki son tablo yakından takip ediliyor. Peki, altın piyasasında son durum ne?
Güncel altın fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 5.763,55 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 9.598,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 19.196,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 37.883,10 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.239,00 TL
- Gremse altın satış fiyatı: 94.998,26 TL
- Ons altın satış fiyatı: 4.217,96 dolar
