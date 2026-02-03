İOKB bursluluk sınavı 2026 ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı ve 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin eğitim desteği kapısını aralayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026 sınav takvimiyle netleşen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) süreci, öğrenciler ve aileler için kritik bir döneme girdi. Sınavın 26 Nisan 2026 tarihinde yapılacağı kesinleşirken, gözler önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan başvuru kılavuzuna çevrildi.
Başvuru Takvimi ve Şartlar
Tahmini Başvuru Dönemi: Bakanlık henüz resmi tarihleri duyurmamış olsa da, geçmiş yıllardaki uygulamalar baz alındığında başvuruların Şubat ayının ikinci haftasından itibaren Mart başına kadar sürmesi bekleniyor.
Gelir Sınırı Bilgisi: Adayların en çok merak ettiği 2026 yılı fert başına düşen gelir sınırı, yayımlanacak kılavuzla netleşecek. Ancak 2025 yılı için belirlenen 195.000 TL sınırının, yeni bütçe katsayıları ve enflasyon verileriyle birlikte 2026 yılı için yukarı yönlü güncellenmesi öngörülüyor.
Kategoriler: 5, 6, 7, 8, Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri sınava katılabiliyor. 12. sınıf öğrencileri bu sınavın kapsamı dışında kalıyor.
Sınavın Uygulanışı
Sınav Saati: 26 Nisan 2026, Pazar günü saat 10.00.
Soru Sayısı ve Süre: Öğrencilere 100 soru yöneltilecek ve bu soruların çözümü için toplam 120 dakika süre verilecek.
Puan Hesaplama: Her ders için belirlenen katsayılar üzerinden netler hesaplanırken, yanlış cevapların doğru cevapları etkilediği (3 yanlış 1 doğruyu götürür) unutulmamalıdır.
Sınavı kazanan öğrencilere yapılacak aylık ödemeler, hak sahipliği onaylandıktan sonra her ayın başında hesaplara yatırılıyor. 2026 yılı itibarıyla burs miktarlarının memur maaş katsayılarındaki artışa paralel olarak yeniden düzenlenmesi bekleniyor.