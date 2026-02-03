İOKB bursluluk sınavı 2026 ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

Başvuru Takvimi ve Şartlar

Tahmini Başvuru Dönemi: Bakanlık henüz resmi tarihleri duyurmamış olsa da, geçmiş yıllardaki uygulamalar baz alındığında başvuruların Şubat ayının ikinci haftasından itibaren Mart başına kadar sürmesi bekleniyor.

Gelir Sınırı Bilgisi: Adayların en çok merak ettiği 2026 yılı fert başına düşen gelir sınırı, yayımlanacak kılavuzla netleşecek. Ancak 2025 yılı için belirlenen 195.000 TL sınırının, yeni bütçe katsayıları ve enflasyon verileriyle birlikte 2026 yılı için yukarı yönlü güncellenmesi öngörülüyor.

Kategoriler: 5, 6, 7, 8, Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri sınava katılabiliyor. 12. sınıf öğrencileri bu sınavın kapsamı dışında kalıyor.