Zirvede kış keyfi: Mars benzeri göl manzarasına karşı kayak deneyimi

Kayak merkezinin 3 pistten oluştuğunu belirten Kara, "Kayak merkezimiz, dünyaca ünlü ve Mars gezegeniyle benzerliğe sahip Salda Gölü manzarasıyla misafirlere güzel bir deneyim sunuyor." dedi. Kara, 12 Ocak'ta kayak merkezinin açıldığının bilgisini vererek, "Şu an 20-25 santimetre civarında bir kar kalınlığımız var. Kar yağışı olursa bir hafta 10 gün daha pistlerimizin açık kalacağını öngörüyoruz." diye konuştu.