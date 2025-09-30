Altın güne nasıl başladı? 30 Eylül altın fiyatları

Altın fiyatları, ABD'de faiz indirimi beklentileri, hükümetin kapanma ihtimali ve artan jeopolitik gerginliklerin etkisiyle tarihi zirvesine ulaştı.

Spot altın salı günü yüzde 0,8 yükselerek ons başına 3 bin 867 dolar ile yeni zirveye ulaştı. Eylül ayında toplamda yüzde 11,6 değer kazanan altın, 2011 Ağustos'tan bu yana en güçlü ayını geride bırakmaya hazırlanıyor. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,6 artışla 3 bin 877 dolar

Altın bu yıl şu ana kadar %43'ün üzerinde değer kazandı. Uzmanlar, düşük faiz ortamı ve belirsizlik dönemlerinde altının güçlü performans sergilediğini vurguluyor.

Gram altın ne kadar oldu?



ABD'de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de altının gram fiyatında da yeni bir rekor geldi. Gram altın yeni güne yüzde 0,8 yükselerek 5 bin 170 liraya ulaştı ve rekor tazeledi.

İşte 30 Eylül 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları



* Gram altın satış fiyatı: 5.170,00 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.657,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 17.324,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 34.068,66 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 34.516,00 TL