Bölgenin cazibe merkezi olmaya hazırlanıyorlar

Genellikle bu projelerin yapıldığı illerde mobilya pazarında bir yükseliş, satışlarda bir hızlanma ve şehrin sadece mobilyaya değil, diğer esnaflara da katkıları oluyor. Kayseri'den Doğu'ya doğru gelince şuan tek proje Elazığ'da yapılıyor. Çevre illerde muadili yok. Burada sosyal alanlar da olacak.