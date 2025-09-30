Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır, şartlar neler? Tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Tercihleri Nasıl Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 15 bin 247 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu için tercih süreci resmen başlamış olup, adaylar işlemlerini sadece elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

Adayların, 29 Eylül - 06 Ekim 2025 tarihleri arasında yapması gereken tercih işlemleri için izlenecek yol ve dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

Tercih Adresi: Tercihler, sadece ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacaktır.

Adres: https://ais.osym.gov.tr

Giriş Bilgileri: Sisteme giriş, adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılacaktır.

Geçersiz Başvurular: Tercih listelerinin ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilmesi veya elden verilmesi kesinlikle geçerli olmayacaktır.

Adayların, tercihlerin geçerli sayılması ve yanlış bir başvuru yapmamaları için tüm işlemleri belirtilen tarihler arasında, elektronik ortamda ve KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu'na uygun olarak yapmaları gerekmektedir.

