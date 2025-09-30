Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır, şartlar neler? Tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Sağlık Bakanlığı'nın merakla beklenen 2. etap personel alımı için resmî açıklama, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi. Bakanlık bünyesine toplam 18 bin yeni personel istihdam edileceği duyuruldu. İlanın ardından, adaylar başvuru tarihleri ve şartlarını araştırmaya başladı.
Alım, iki ana kategoride gerçekleştirilecek olup, toplam 18 bin kişilik kontenjanın dağılımı şöyledir:
Sözleşmeli Personel: 15 bin 247 kişi
Sürekli İşçi: 2 bin 753 kişi
Bu büyük istihdam hamlesinin duyurulmasının ardından, adaylar başvuru tarihleri, aranacak şartlar ve kadro dağılımı gibi kritik detayları araştırmaya başladı.
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Tercihleri Nasıl Yapılacak?
Sağlık Bakanlığı'nın 15 bin 247 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu için tercih süreci resmen başlamış olup, adaylar işlemlerini sadece elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.
Adayların, 29 Eylül - 06 Ekim 2025 tarihleri arasında yapması gereken tercih işlemleri için izlenecek yol ve dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:
Tercih Adresi: Tercihler, sadece ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacaktır.
Adres: https://ais.osym.gov.tr
Giriş Bilgileri: Sisteme giriş, adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılacaktır.
Geçersiz Başvurular: Tercih listelerinin ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilmesi veya elden verilmesi kesinlikle geçerli olmayacaktır.
Adayların, tercihlerin geçerli sayılması ve yanlış bir başvuru yapmamaları için tüm işlemleri belirtilen tarihler arasında, elektronik ortamda ve KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu'na uygun olarak yapmaları gerekmektedir.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2025 SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.
Adaylar, tercihlerini 29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecek
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
Resmi Gazete'de yer alan ilanda, sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları da yer aldı.
15 bin 247 personel alımında en fazla kadro, 6 bin 445 ile hemşire adaylarına ayrıldı. Tıbbı sekreter alımı için 1370, ilk ve acil yardım teknikeri alımı için ise 1809 kadro ayrıldı.
SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 247 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ
PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Sağlık Bakanlığı'nın 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair henüz resmî bir açıklama yapılmadı.
Beklenti: Geçmişteki merkezi yerleştirme süreçleri göz önüne alındığında, sonuçların tercih işlemlerinin sona ermesinden sonra 2 ila 3 hafta içinde duyurulması beklenmektedir.
Adayların, yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin resmî internet sitesini ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS)'ni düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.