7.000 yıllık ayak izleri: Yağmurda atılan adımlar ortaya çıktı

Bakan Ersoy sosyal medya paylaşımında, höyüğün Ubeyd dönemi ile ilişkili Erken Amik E dönemine (Orta Kalkolitik) tarihlendiğini belirterek, "Anadolu'da 7 bin yıl önce atılan adımlar yeniden gün yüzünde.
Hatay, Reyhanlı Karahüyük'teki Tell Kurdu Höyük kazılarında çok ender rastlanan bir keşfe imza attık. MÖ 5200'e, Ubeyd dönemine tarihlenen tabakalarda 5 insan ayak izi tespit edildi.
Yağmurla ıslanmış çamurun üzerinde yürüyen insanlara ait bu izler, binlerce yıl öncesinden bize ulaşan eşsiz bir tanıklık sunuyor. Geleceğe Miras Projemiz ile 60 yılda yapılanı 4 yılda başarma kararlılığıyla, geçmişin izlerini geleceğe taşımaya, Türkiye'nin tarihî mirasını korumaya, keşfetmeye ve dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Nadir rastlanan buluntular arasında yer alıyor
21 Ağustos tarihinde 8564 açmasında yapılan çalışmalarda gün ışığına çıkarılan ayak izleri, yoğun yağmura veya suya maruz kalmş çamurlu dolgu tabakasında yürüyen bireylere ait olduğu belirlendi. Anadolu arkeolojisinde nadir rastlanan buluntular arasında kabul edilen bu keşif, dönemin sosyal ve kültürel hayatına dair önemli ipuçları sunuyor.