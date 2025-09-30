YDS başvuru nasıl ve nereden yapılır? 2025 ÖSYM YDS başvuru ücreti ne kadar?

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YDS başvuruları, ekran açıldığında ÖSYM'Nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.

YDS 2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2025 YDS/2 başvuruları bugün itibarıyla başlarken, adaylar sınav ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor. Sınav ücreti, ÖSYM tarafından yayımlanan resmî başvuru kılavuzunun ardından kesinleşecektir.

Geçmiş dönem sınav ücretleri, bu dönemki fiyatlandırmaya dair ipuçları veriyor:

Yılın ilk dönemi olan YDS/1 sınavında başvuru ücreti 850,00 TL olarak belirlenmişti.

Bu nedenle, YDS/2 sınavı için de benzer bir fiyatlandırmanın ya da enflasyon oranında bir artışın yapılması beklenmektedir.