YDS başvuru nasıl ve nereden yapılır? 2025 ÖSYM YDS başvuru ücreti ne kadar?

Akademik ve kariyer hedeflerinde kritik öneme sahip olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), her yıl olduğu gibi bu yıl da iki dönem halinde düzenleniyor. İlkbaharda yapılan YDS/1'in ardından, gözler şimdi sonbaharda gerçekleşecek olan YDS/2 sınavına çevrildi.
YDS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Akademik ve kariyer hedefleri için büyük önem taşıyan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) için başvuru süreci ÖSYM'nin resmî takvimine göre bugün itibarıyla aktif hale geldi. Adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını yapabilecekler.
ÖSYM tarafından ilan edilen takvime göre, adayların kaçırmaması gereken önemli tarihler şunlardır:
|Süreç
|Başlangıç Tarihi
|Bitiş Tarihi
|Normal Başvurular
|30 Eylül Salı (Saat 10.00)
|8 Ekim
|Geç Başvurular
|15 Ekim 2025
|Tek Gün
Başvuruların 30 Eylül Salı günü saat 10.00 itibarıyla başlaması bekleniyor. Adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle online olarak gerçekleştirecekler.
YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YDS başvuruları, ekran açıldığında ÖSYM'Nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.
YDS 2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2025 YDS/2 başvuruları bugün itibarıyla başlarken, adaylar sınav ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor. Sınav ücreti, ÖSYM tarafından yayımlanan resmî başvuru kılavuzunun ardından kesinleşecektir.
Geçmiş dönem sınav ücretleri, bu dönemki fiyatlandırmaya dair ipuçları veriyor:
Yılın ilk dönemi olan YDS/1 sınavında başvuru ücreti 850,00 TL olarak belirlenmişti.
Bu nedenle, YDS/2 sınavı için de benzer bir fiyatlandırmanın ya da enflasyon oranında bir artışın yapılması beklenmektedir.
YDS 2 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2025-YDS/2 16 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.