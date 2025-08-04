ARA
Altın güne nasıl başladı? 4 Ağustos altın fiyatları

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 391 liradan işlem görüyor.

04 Ağustos 2025 | 09:24
Son Güncellenme: 04 Ağustos 2025 | 09:26
Altın güne nasıl başladı? 4 Ağustos altın fiyatları

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 2,3 üstünde 4 bin 395 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 391 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 354 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 670 liradan satılıyor.

Altının onsu da yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,1 artışla 3 bin 295 dolardan işlem görüyor.

0
