Altın güne nasıl başladı? 4 Ağustos altın fiyatları

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 2,3 üstünde 4 bin 395 liradan tamamlamıştı.
Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 391 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 7 bin 354 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 670 liradan satılıyor.
Altının onsu da yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,1 artışla 3 bin 295 dolardan işlem görüyor.