Altın güne nasıl başladı? 5 Ağustos altın fiyatları

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 409 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, saat 09.15 itibarıyla dünkü kapanışa göre yatay seyirle 4 bin 409 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 385 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 790 liradan satılıyor.

Altının onsu da yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,1 azalışla 3 bin 370 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi, ABD'de dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.