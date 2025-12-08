Altın güne nasıl başladı? 8 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

ARA
8 Aralık 2025 sabahında gram, çeyrek, yarım ve ons altındaki son fiyatlar yatırımcıların odağında. Altın piyasasında yeni güne nasıl başlandığı merak edilirken, güncel rakamlar yakından izleniyor. Peki, haftanın ilk işlem gününde altın piyasasında son durum ne?


8 Aralık 2025 sabahında gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatları yeniden yatırımcıların gündemine yerleşti. Altın piyasasında yeni güne hangi seviyelerle başlandığı araştırılırken, güncel fiyatların seyri yakından takip ediliyor. İşte haftanın ilk işlem gününde altın piyasasında son durum...

Güncel altın fiyatları

  • Gram altın satış fiyatı: 5,763,12 TL
  •  Çeyrek altın satış fiyatı: 5,544,00 TL
  •  Yarım altın satış fiyatı: 19,088,00 TL
  •  Tam altın satış fiyatı: 37,858,23 TL
  •  Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38,024,00 TL
  •  Gremse altın satış fiyatı: 94,935,90 TL
  •  Ons altın satış fiyatı: 4,210,17 Dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

