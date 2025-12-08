AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF sonuçları sorgulama sayfası

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara (vize) sınavlarının 6 ve 7 Aralık tarihlerinde tamamlanmasının ardından, öğrenciler hem soruların ve cevap anahtarlarının hem de sonuçların ne zaman açıklanacağını yoğun bir şekilde araştırıyor.
1 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
6-7 Aralık tarihlerinde uygulanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize sınavlarının ardından, sonuçların açıklanacağı tarihe dair beklentiler netleşti.
Beklenen Süre: Sınavların tamamlanmasını takiben, AÖF'ün geçmiş uygulamalarına uygun olarak sonuçların yaklaşık 15 gün içinde erişime açılması beklenmektedir.
Tahmini Tarih: Bu durum, sonuçların Aralık ayının 20-22'si civarında açıklanacağı anlamına gelmektedir.
2 Sonuçlara Nereden Ulaşılır?
Sınav sonuçları yayımlandığında, öğrenciler aşağıdaki resmi kanallar aracılığıyla notlarını öğrenebilirler:
Online Adres: aosogrenci.anadolu.edu.tr
Mobil Uygulama: Anadolu Mobil uygulaması
AÖF Fakültesi güz dönemi ara (vize) sınavlarının 6-7 Aralık tarihlerinde tamamlanmış olması nedeniyle, sınav soruları ve cevap anahtarlarının yayımlanması an meselesidir.
Güncel Durum:
Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları henüz paylaşılmadı.
Yayımlandığında, Anadolu Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesapları ve öğrencilerin kullandığı e-Kampüs ekranı üzerinden duyurulacaktır.
Geçmiş uygulamalar göz önüne alındığında, sınav sorularının ve cevap anahtarlarının genellikle sınav bitiminden sonraki 1-3 gün içerisinde (yani bugün veya yarın) erişime açılması beklenmektedir.