  AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF sonuçları sorgulama sayfası

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF sonuçları sorgulama sayfası

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara (vize) sınavlarının 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde tamamlanmasının ardından, öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF sonuçları sorgulama sayfası


AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF sonuçları sorgulama sayfası

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara (vize) sınavlarının 6 ve 7 Aralık tarihlerinde tamamlanmasının ardından, öğrenciler hem soruların ve cevap anahtarlarının hem de sonuçların ne zaman açıklanacağını yoğun bir şekilde araştırıyor. 

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

 6-7 Aralık tarihlerinde uygulanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize sınavlarının ardından, sonuçların açıklanacağı tarihe dair beklentiler netleşti. 

Beklenen Süre: Sınavların tamamlanmasını takiben, AÖF'ün geçmiş uygulamalarına uygun olarak sonuçların yaklaşık 15 gün içinde erişime açılması beklenmektedir.

Tahmini Tarih: Bu durum, sonuçların Aralık ayının 20-22'si civarında açıklanacağı anlamına gelmektedir.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sonuçlara Nereden Ulaşılır?

Sonuçlara Nereden Ulaşılır?

Sınav sonuçları yayımlandığında, öğrenciler aşağıdaki resmi kanallar aracılığıyla notlarını öğrenebilirler:

Online Adres: aosogrenci.anadolu.edu.tr

Mobil Uygulama: Anadolu Mobil uygulaması

AÖF Fakültesi güz dönemi ara (vize) sınavlarının 6-7 Aralık tarihlerinde tamamlanmış olması nedeniyle, sınav soruları ve cevap anahtarlarının yayımlanması an meselesidir.

Güncel Durum:

Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları henüz paylaşılmadı.

Yayımlandığında, Anadolu Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesapları ve öğrencilerin kullandığı e-Kampüs ekranı üzerinden duyurulacaktır.

Geçmiş uygulamalar göz önüne alındığında, sınav sorularının ve cevap anahtarlarının genellikle sınav bitiminden sonraki 1-3 gün içerisinde (yani bugün veya yarın) erişime açılması beklenmektedir.
