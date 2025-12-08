AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF sonuçları sorgulama sayfası

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara (vize) sınavlarının 6 ve 7 Aralık tarihlerinde tamamlanmasının ardından, öğrenciler hem soruların ve cevap anahtarlarının hem de sonuçların ne zaman açıklanacağını yoğun bir şekilde araştırıyor.