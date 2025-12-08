ARA
  15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2026 sömestr tatili tarihi

15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2026 sömestr tatili tarihi

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte, öğrenci ve velilerin merakla beklediği 15 günlük yarıyıl tatili (sömestr tatili) tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlendi. Peki 15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2026 sömestr tatili tarihi


15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2026 sömestr tatili tarihi

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasına az bir zaman kala, öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği 15 günlük yarıyıl tatili (sömestr) tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından netleştirildi. 

1 15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre Sömestr (Yarıyıl) Tatili tarihleri kesinleşmiştir.

İşte 15 günlük tatilin resmi takvimi:

Karnelerin Verilmesi: Tatil, 16 Ocak 2026 Cuma günü öğrencilere karnelerin dağıtılmasıyla başlayacaktır.

Tatil Dönemi: Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecektir.

Okulların Açılış Tarihi: Öğrenciler, tatilin ardından 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ikinci dönem derslerine başlayacaktır.

2 Nisan Ara Tatili

Nisan Ara Tatili

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemindeki Nisan Ara Tatili'nin (2. Ara Tatil) tarihleri de belli olmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre öğrenciler, ikinci ara tatili aşağıdaki tarihler arasında yapacaktır:

İkinci Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi

İkinci Ara Tatil Bitişi: 20 Mart 2026 Cuma

Öğrenciler, bu tarihler arasında toplamda 5 günlük bir ara tatil yaparak ikinci dönemin yorgunluğunu atma fırsatı bulacaktır.
