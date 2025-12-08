15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2026 sömestr tatili tarihi

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasına az bir zaman kala, öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği 15 günlük yarıyıl tatili (sömestr) tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından netleştirildi.
1 15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre Sömestr (Yarıyıl) Tatili tarihleri kesinleşmiştir.
İşte 15 günlük tatilin resmi takvimi:
Karnelerin Verilmesi: Tatil, 16 Ocak 2026 Cuma günü öğrencilere karnelerin dağıtılmasıyla başlayacaktır.
Tatil Dönemi: Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecektir.
Okulların Açılış Tarihi: Öğrenciler, tatilin ardından 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ikinci dönem derslerine başlayacaktır.
2 Nisan Ara Tatili
2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemindeki Nisan Ara Tatili'nin (2. Ara Tatil) tarihleri de belli olmuştur.
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre öğrenciler, ikinci ara tatili aşağıdaki tarihler arasında yapacaktır:
İkinci Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi
İkinci Ara Tatil Bitişi: 20 Mart 2026 Cuma
Öğrenciler, bu tarihler arasında toplamda 5 günlük bir ara tatil yaparak ikinci dönemin yorgunluğunu atma fırsatı bulacaktır.