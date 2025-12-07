Güriş, Mogan Enerji’yle yurtdışı pazarda büyüyecek

Enerji, turizm, inşaat ve endüstri alanlarında faaliyet gösteren Güriş Holding, Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna ve Balkan ülkelerindeki yatırımlarıyla bölgesel bir güç haline gelmiş durumda. Toplam 28 santral ile 1,1 GW’ı aşan kurulu güce sahip olan holdingin iştiraki olan Mogan Enerji ise 22 santral ve 1000 MW’ı aşan kurulu güce sahip bulunuyor. Şirket jeotermal, güneş ve hidroelektrik santralleri aracılığıyla doğa dostu enerji üretiyor ve yatırımlarıyla yenilenebilir kaynaklara odaklanıyor. 564 kişilik istihdama sahip Mogan Enerji’nin 2025 başı itibarıyla konsolide net satış geliri 12,88 milyar TL’ye ulaştı.
Ekonomist’in 23 Kasım - 6 Aralık 2025 tarihli sayısından
İDRİS YAMANTÜRK TARAFINDAN KURULDU
Güriş Holding, 1958 yılında İdris Yamantürk tarafından kuruldu. Aradan geçen 67 yılda inşaat, endüstri, turizm ve enerji alanlarında Türkiye’nin öncü gruplarından biri haline gelen holdingin Türkiye, Ukrayna ve Balkan ülkelerinde faaliyetleri bulunuyor. Holding 100’ü aşkın projesi, 40’tan fazla iştiraki ile 7 bin kişiye istihdam sağlıyor. Güriş, son olarak Romanya’da yer alan 100 MW / 200 MWh kapasiteli batarya enerji depolama projesi “BESS IAZ”ı bünyesine kattı.
Güriş Holding iştiraklerinden Mogan Enerji ise yatırımlarını yenilenebilir enerjiye yönlendiriyor. Bünyesindeki jeotermal, rüzgar, güneş ve hidroelektrik santralleri bulunan şirket, ilk sürdürülebilirlik raporunu 2024’te yayınladı. Toplamda 22 adet santralinde 1058 MW kurulu gücü bulunan Mogan Enerji, yıllık yaklaşık 4 milyon MWh enerji üretiyor.
BALKANLAR AÇILIMI
2024 yılında başladıkları 32,5 MW kurulu gücündeki Kocatepe Hibrit GES’i Ocak 2025’te işletmeye aldıklarını hatırlatan Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. CEO’su Ali Karaduman, Arnavutluk’ta inşa edilmesi planlanan 74.88 MW kapasiteli RES için Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanlığı ile BRD Energy, GÜRİŞ İnşaat ve Mühendislik ve Mogan Enerji Yatırım Holding konsorsiyumu arasında anlaşma imzalandığına da işaret ediyor. Karaduman, “Yeni RES, GES ve HES yatırımları/satın almaları için özellikle Balkanlar’da yoğun mesai harcıyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerji yatırımları ile ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmek istiyoruz” diye konuşuyor. Karaduman, şirket olarak yurt içinde ve yurt dışında sürekli olarak yeni yatırım ve satın alma fırsatları arayışında olduklarını da vurguluyor.
HUAWEI İLE İŞ BİRLİĞİ
Ali Karaduman, Güriş Holding’in yenilenebilir enerji alanındaki uluslararası tecrübesini Romanya’ya taşıdığını kaydederek, “Grubumuz, Romanya’nın en büyük batarya depolama projesi olacak dev bir yatırıma imza attı. Huawei teknolojisiyle kurulacak bu sistem, şebeke esnekliğini artırarak enerji güvenliğini güçlendirecek. Proje tamamlandığında yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjinin daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacak ve 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak” diye konuşuyor.
OFF-SHORE RES İÇİN DÜZENLEME BEKLİYOR
Mogan Enerji’nin yeni dönemde odaklandığı bir diğer önemli başlık ise ‘OFF-SHORE RES’ olarak tanımlanan deniz-göl kıyısı rüzgar enerjisi santralleri. Bu alanda yatırım yapmak istediklerini vurgulayan Ali Karaduman, bunun için devletin sektörün önünü açacak düzenlemeler yapmasını beklediklerini dile getiriyor. Karaduman, “Devletimizden zor yatırımları başarmış firmalardan birisi olarak Türkiye’de hiç yatırımı yapılmamış OFF SHORE RES Santrallerinin yapımında Türk firmalarına olanak vermesini arzu ediyoruz” diyor.
GLOBAL OYUNCU OLMA HEDEFİ
Mogan Enerji ayrıca, 2022 yılında enerji sektöründe dijital dönüşüme liderlik etmek amacıyla kurulan Güriş Grup firmalarından Güriş Teknoloji ile iş birliği içinde hareket ediyor. Karaduman, dijital dönüşüm konusunda şu bilgileri veriyor: “Yenilenebilir enerji alanında bir takım AR-GE çalışmalarımızı kendi ekiplerimizle yürüterek patentli teknolojiler geliştiriyoruz ve Türk mühendisliğini uluslararası arenada tanıtmayı hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji alanında global bir oyuncu olma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.”
‘Enerjinin Geleceği’ zirvesi yaptı
Güriş Holding tarafından Antalya’da düzenlenen “The Future of Energy: We grow through innovation” (Enerjinin Geleceği: Yeniliklerle Büyüyoruz) çalıştayında enerji sektörü tüm yönleriyle yerli ve yabancı yöneticilerin sunumlarıyla ele alındı. Yurt dışı ve yurt içinden profesyonellerin katıldığı çalıştayda; iş dünyasında yeni dinamiklerin gelişiminden dijital dönüşüme birçok ana konu katılımcıların da aktif olduğu toplantı ve panellerde masaya yatırıldı. Zirveye Mogan Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Aygün, Mogan Enerji CEO’su Ali Karaduman ve Güriş Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Yamantürk’ün yanı sıra Huawei Digital Power Avrupa Başkanı Jacky Chen ve Avrupa Enerji Depolama Uzmanı Dr. Liu Chao gibi uluslararası enerji arenasının önemli isimleri de katıldı.
ALİ KARADUMAN / MOGAN ENERJİ CEO’SU
“Türkiye’nin şebeke ağı güçlendirilmeli”
“Arz güvenliği, enerjinin sürekli, yeterli, sürdürülebilir şekilde tüketiciye ulaşmasıdır. Arz güvenliğinin en önemli unsurlarından biri şebeke ağıdır. TEİAŞ Türkiye’de şebeke ağının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için yoğun çaba gösteriyor ancak dışa bağlılığımızı azaltacak olan yeni yenilenebilir santrallar için mevcut kapasite ve şebeke ağı yetersiz kalıyor. Ülke olarak hedeflerimize ulaşabilmek için öngörülebilirliğin artması ve finansmana erişim gibi konu başlıkları sektörümüzün gelecekteki başarılarını belirleyecektir. 2025 yılı için hedeflerimiz hem Türkiye’nin enerji sektöründeki ihtiyaçlarına hem de küresel sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlayacak şekilde şekilleniyor. Önceliğimiz, yenilenebilir enerji projelerine yatırım yaparak hem enerji arz güvenliğine katkıda bulunmak hem de çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir büyüme sağlamak.”