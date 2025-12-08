Yeni Mercedes-Benz GLB sahneye çıktı

Yeni Mercedes-Benz GLB, ilk aşamada tamamen elektrikli versiyonlarla piyasaya sürülüyor; ilerleyen dönemde ise hibrit seçeneklerin de sunulması bekleniyor. Model, yenilenmiş ön ve arka tasarımıyla öne çıkıyor.
Lansmanda iki farklı elektrikli versiyon sunulacak. Giriş seviyesi olarak konumlandırılan “GLB 250+ with EQ Technology” isimli 800V mimarisine sahip modelde 85 kWh lityum-iyon batarya bulunuyor.
Arkaya konumlandırılan 268 beygir gücündeki elektrik motoruyla araç, 0’dan 100 km/s hıza 7,4 saniyede ulaşabiliyor ve yaklaşık 630 km menzil sunuyor.
Üst versiyon olan “350 4Matic with EQ Technology” de aynı 85 kWh kapasiteli lityum-iyon bataryayı kullanıyor.
Bu model yaklaşık 615 km menzil vaat ediyor. Öne eklenen ikinci bir elektrik motoruyla toplam güç 349 beygire yükseliyor ve 0’dan 100 km/s hızlanması 5,5 saniye sürüyor.
İç mekanda Mercedes’in üç ekranlı yeni konsol düzeni ve yıldızlı cam tavan gibi özellikler yer alıyor.
Almanya başlangıç fiyatı 59 bin euro olarak belirlenen yeni GLB’nin, resmi açıklama olmamasına rağmen büyük olasılıkla 2026 yılı bitmeden Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.
Mercedes-Benz, daha önce tamamen elektrikli GLC EQ Technology modelini de tanıtmıştı. Özellikle ön ve arka tasarımıyla öne çıkan bu model, 94 kWh batarya paketiyle geliyor.
800V altyapısını kullanan aracın en güçlü versiyonu, çift motor üzerinden 483 beygir güç üretiyor ve şirket açıklamasına göre 700 km menzil sunabiliyor.
330 kW şarj gücüyle 10 dakikada 303 km menzil kazanabilen elektrikli GLC, opsiyonel olarak S-Serisi’nden adapte edilen Airmatic havalı süspansiyon sistemiyle donatılabiliyor. Hareketli arka aksa sahip SUV, arkada 570 litre, önde ise 128 litrelik yükleme alanı sağlıyor.
İç mekanda, yan havalandırma kanallarını da içine alan tek parça bir panelde konumlandırılmış 39,1 inç boyutunda devasa bir ekran bulunuyor. Şirket, binden fazla LED arka aydınlatmayla desteklenen bu ekrana rağmen fiziksel butonları tamamen ortadan kaldırmamıştır.
GLC EQ Technology’de ayrıca, 942 kareyi 100’den fazla LED ile aydınlatan iddialı, ışıklandırmalı bir ön panjur tasarımı yer alıyor. Bu panjurun ortasına aydınlatmalı şirket logosu konumlandırılmış durumda. Mercedes tasarım patronu Gordon Wagener, yeni panjur tasarımının sadece kozmetik bir değişiklik olmadığını ve markanın karakterini yeniden tanımlayan, ikonik çizgileri geleceğe uyarlayan bir sentez olduğunu belirtmiştir.