  Netflix'in Warner Bros hamlesi gündemde: Trump devreye mi giriyor?

Netflix'in Warner Bros hamlesi gündemde: Trump devreye mi giriyor?

Netflix'in Warner Bros'u satın alma anlaşmasına ilişkin soruları yanıtlayan ABD Başkanı Trump, sürece kendisinin de dahil olacağının sinyalini verdi.


Netflix'in Warner Bros hamlesi gündemde: Trump devreye mi giriyor?

ABD Başkanı Donald Trump, Kennedy Center'da katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının Netflix'in Warner Bros'u satın alma sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.

İki tarafın anlaşmaya varmasının sorulması üzerine Trump, "Bunun bir süreçten geçmesi gerekiyor ve ne olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

Trump, Netflix'in "harika bir şirket" olduğunu ve "olağanüstü bir iş çıkardığını" belirterek, Netflix'in Eş Üst Yöneticisi (CEO) Ted Sarandos'a çok saygı duyduğunu ancak pazar payının çok büyük olduğunu söyledi.

Karara kendisi de dahil olacak

"Netflix'in Warner Bros'u satın almasına izin verilmeli mi?" sorusunu yanıtlayan Trump, "İşte soru da bu. Çok büyük bir pazar payına sahipler ve Warner Bros'u aldıklarında bu pay daha da artacak." dedi.

Trump, bu karara kendisinin de dahil olacağını belirterek, "Ancak bu büyük bir pazar payı, bu bir sorun olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Netflix, 5 Aralık'ta, Warner Bros'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

