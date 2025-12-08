ARA
DOLAR
42,57
0,09%
DOLAR
EURO
49,59
0,14%
EURO
GRAM ALTIN
5733,53
-0,09%
GRAM ALTIN
BIST 100
11189,50
1,65%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • ALES ne zaman açıklanacak? ALES 3 sonuçları için geri sayım başladı

ALES ne zaman açıklanacak? ALES 3 sonuçları için geri sayım başladı

23 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçlarının açıklanacağı tarih sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. ALES 3 sonuçları için geri sayım başladı. Peki ALES ne zaman açıklanacak?


ALES ne zaman açıklanacak? ALES 3 sonuçları için geri sayım başladı

23 Kasım Pazar günü 81 ilde uygulanan ALES/3 oturumu sonrasında, sınava katılan akademik personel adaylarının merakla beklediği sonuç tarihi, ÖSYM takvimi ile belli oldu.  

1 ALES ne zaman açıklanacak?

ALES ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin sınav takviminde yapılan güncellemeye göre, 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşen ALES/3 sınavının sonuç açıklama tarihi kesinleşmiştir.

Sınav Sonucu Açıklanma Günü: 12 Aralık 2025 Cuma

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresindeki sonuç sorgulama ekranından T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

2 ALES 3 sonuçları sorgulama

ALES 3 sonuçları sorgulama

Adaylar, 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanması beklenen sınav sonuçlarına aşağıdaki adresten erişebilirler:

Platform: ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinde yer alan Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı.

Adres: sonuc.osym.gov.tr

Giriş Bilgileri: Sonuçlara ulaşmak için T.C. Kimlik Numarası ve aday şifrenizi kullanmanız gerekmektedir. 

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanının geçerlilik süresi, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş yıldır.

Bu süre zarfında aldığınız ALES puanını; yüksek lisans ve doktora program başvurularında, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman ve uzman kadrolarına atanma işlemlerinde kullanabilirsiniz.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL