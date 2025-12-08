ALES ne zaman açıklanacak? ALES 3 sonuçları için geri sayım başladı

23 Kasım Pazar günü 81 ilde uygulanan ALES/3 oturumu sonrasında, sınava katılan akademik personel adaylarının merakla beklediği sonuç tarihi, ÖSYM takvimi ile belli oldu.
1 ALES ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin sınav takviminde yapılan güncellemeye göre, 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşen ALES/3 sınavının sonuç açıklama tarihi kesinleşmiştir.
Sınav Sonucu Açıklanma Günü: 12 Aralık 2025 Cuma
Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresindeki sonuç sorgulama ekranından T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
2 ALES 3 sonuçları sorgulama
Adaylar, 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanması beklenen sınav sonuçlarına aşağıdaki adresten erişebilirler:
Platform: ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinde yer alan Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı.
Adres: sonuc.osym.gov.tr
Giriş Bilgileri: Sonuçlara ulaşmak için T.C. Kimlik Numarası ve aday şifrenizi kullanmanız gerekmektedir.
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanının geçerlilik süresi, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş yıldır.
Bu süre zarfında aldığınız ALES puanını; yüksek lisans ve doktora program başvurularında, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman ve uzman kadrolarına atanma işlemlerinde kullanabilirsiniz.