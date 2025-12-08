ALES ne zaman açıklanacak? ALES 3 sonuçları için geri sayım başladı

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanının geçerlilik süresi, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş yıldır.

Bu süre zarfında aldığınız ALES puanını; yüksek lisans ve doktora program başvurularında, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman ve uzman kadrolarına atanma işlemlerinde kullanabilirsiniz.