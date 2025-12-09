Altın güne nasıl başladı? 9 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

9 Aralık 2025 sabahında altın fiyatları yeniden gündemde. Çeyrek ve yarım altının bugünkü seviyeleri merak edilirken, gram ve ons fiyatlarına ilişkin güncel tablo yatırımcıların odağında yer alıyor. Peki 9 Aralık 2025’te çeyrek altın kaç lira? Yarım, gram ve ons altın hangi seviyelerde güne başladı? İşte güncel altın fiyatları...
Güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 5,738,82 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 9,518,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 19,035,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 37,923,41 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37,919,00 TL
- Ons altın satış fiyatı: 4,192,97 dolar
