ARA
DOLAR
42,58
0,03%
DOLAR
EURO
49,61
0,05%
EURO
GRAM ALTIN
5728,43
-0,15%
GRAM ALTIN
BIST 100
11206,31
0,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın güne nasıl başladı? 9 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Altın güne nasıl başladı? 9 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Altın alım satımı yapanlar, 9 Aralık 2025’e ait güncel fiyatları yakından takip ediyor. Peki bugün çeyrek ve yarım altın kaç lira oldu? Gram ve ons altın hangi seviyelerde? İşte altın piyasasında son durum...


Altın güne nasıl başladı? 9 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

9 Aralık 2025 sabahında altın fiyatları yeniden gündemde. Çeyrek ve yarım altının bugünkü seviyeleri merak edilirken, gram ve ons fiyatlarına ilişkin güncel tablo yatırımcıların odağında yer alıyor. Peki 9 Aralık 2025’te çeyrek altın kaç lira? Yarım, gram ve ons altın hangi seviyelerde güne başladı? İşte güncel altın fiyatları...

Güncel altın satış fiyatları

  •  Gram altın satış fiyatı: 5,738,82 TL
  •  Çeyrek altın satış fiyatı: 9,518,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 19,035,00 TL
  •  Tam altın satış fiyatı: 37,923,41 TL
  •  Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37,919,00 TL
  •  Ons altın satış fiyatı: 4,192,97 dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL