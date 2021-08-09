Geçen hafta Cuma günü güçlü gelen ABD tarım dışı istihdam verisi; Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükselişe neden olurken altında ise satışları tetikledi. Bunda en önemli etken; ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alım azaltımına (tapering) bir adım daha yaklaşmasının ABD verileriyle teyit edilmesi oldu. Satış dalgasının haftanın ilk işlem gününde de sürdüğü görülürken görece düşük hacimlerin olduğu Asya seansında ons altında 1.700’ün altına sarkmalar yaşandı.

Çarşamba günü ABD’de açıklanacak enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda FED cephesine dair tapering beklentilerinin artırabileceği kaydediliyor. FED ile ilgili şahin beklentilerin arttığı ortamda ons altındaki baskının sürebileceği ve olası yükselişlerin de sınırlı kalabileceği öngörülüyor. Ons altında yükselişlerin piyasaya satış fırsatı verdiği bir süreç yaşandığını belirten uzmanlara göre; 1.755, 1.795, 1.844 gibi dirençler olası yükselişlerde satış fırsatı verebilecek dirençler olarak izlenmeli.

Baskı altındaki gram altında ise dolar kurundaki seyir önem arz edecek. Bu noktada da 12 Ağustos’ta TCMB’nin alacağı faiz kararı takip edilecek. Genel tabloda gram altın için yataylığın sürmesi beklenirken düşüşlerde 470 TL civarından alım fırsatları oluşabilir. 500 TL geçilmediği sürece ise yükseliş ivmesinin oluşmayacağı tahmin ediliyor.

Piyasalar, yeni haftaya altındaki sert düşüş hareketiyle başladı. Temmuz ayını 1.814 seviyesinden tamamlayan ons altın, 5 Ağustos’ta 1.804’ü gördü. Hemen sonra 6 Ağustos Cuma günü kapanışını, keskin gerilemeyle yüzde 2,2 oranında düşüşle 1.763 seviyesinden yaptı. Bunda en önemli etken; ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alım azaltımına (tapering) bir adım daha yaklaşmasının cuma günü açıklanan ABD verileriyle teyit edilmesi oldu. ABD’den tarım dışı istihdam verisi için beklenti 875 bin olmasına rağmen 943 bin artış gösterdi. Güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrasında Dolar Endeksi (DXY) yüzde 0,5 oranında değer kazandı. Gelen güçlü veri öncesinde 1,25 seviyesinden işlem görmekte olan ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,30’un üzerine çıktı. Faizlerde görülen yükseliş de altını baskıladı.

FED BASKISI ALTINI ETKİLİYOR

Yeni haftanın ilk günü itibarıyla da altındaki baskı devam ediyor. Bugün gün içi hareketlerde 1.691 seviyesine kadar gerileyen ons altın, kayıplarının bir kısmını geri alarak gün içinde en yüksek 1.765’leri gördü. Mevcutta ise 1.745’lerdeki seyir sürüyor. Değerli madenlerde gözlenen bu sert düşüşlerin, piyasalarda FED’in tapering konusundaki endişeleri biraz daha artırdığını gözler önüne seriyor.

Yatırım Finansman analistleri; ons altında 1.750 direnci üzerine yerleşmeden yükselişlerin zayıf kalabileceğini söylüyor. “FED baskısı, altın üzerinde etkili. Faiz etkisi de var fakat faizlerin şu anki seyrini altın üzerinde ciddi baskı olarak görmüyoruz” diyen Yatırım Finansman’a göre; 1.750 üzerine yerleşilmesi durumunda 1.765 direncine kadar yukarı potansiyel oluşabilir. Ziraat Yatırım analistleri ise FED ile ilgili şahin beklentilerin arttığı ortamda ons altındaki baskının sürebileceğini ve olası yükselişlerin de sınırlı kalabileceğini öngörüyor. Öne çıkan direncin 1.760 seviyesinde olduğunu aktaran Ziraat Yatırım, 1.734 yakın desteğinin altınsa sarkma yaşanması durumunda 1.720’in ilk etapta hedef olabileceği görüşünde. Sonraki destek ise 1.707 seviyesinde bulunuyor.

490-500 TL DİRENÇ SEVİYELERİ

ABD 10 yıllık tahvillerindeki yükselişle ons altında görülen sert geri çekilme sonrasında, gram altında da değer kaybı devam ediyor. 29 Temmuz’da 497 TL seviyelerinde olan, 2 Ağustos’ta 487 TL’ye gerilese de 5 Ağustos’ta yeniden 495 TL sınırına yükselen gram altın, bugün gün içi hareketlerde 459 TL’leri test etti. Sonrasında kayıpların bir kısmı geri alındı ve 488 TL’lere yükseliş yaşandı. AHL Forex analistleri; yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 490 ve 500 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. AHL Forex; aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 480 ve 475 TL destek seviyelerinin aşağı yönlü hareket için önem arz ettiği bilgisini veriyor.

Altın cephesinde neler olduğunu Stratejist Rıdvan Baştürk ve Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan’a sorduk. İki uzman ismin, altına dair analiz ve beklentileri şöyle:

“Onsta yükselişler satış fırsatı verirken gramda 500 TL geçilmezse yükseliş ivmesi oluşmayacak”

Rıdvan Baştürk/Stratejist:

TAPERİNG SİNYALERİ: Emtialarda baskının ön planda olduğu bir süreçteyiz. Bunun en büyük nedeni ise ABD Merkez Bankası (FED) üyelerinden gelen tapering sinyalleri. ABD’de manşet enflasyon yüzde 5,4’e, çekirdek enflasyon ise yüzde 4’e yükseldi ve gelecek aylarda da yükseliş ivmesinin sürmesi bekleniyor. Her ne kadar FED Başkanı Powell piyasaları rahatlatmak için bu enflasyonun geçici olduğunu ifade etse de FED üyelerinin önemli bir kısmı, bu yükselişin geçici olmadığını ve erken müdahale edilmezse enflasyonun kontrol edilemeyeceğini ifade ediyor. Geçen hafta yüzde 1,13’e kadar gerileyen ABD 10 yıllık faizlerinin bu beklentilerle birlikte yüzde 1,30’a yükseldiğini görüyoruz. Faizlerdeki bu yükseliş ise emtiaları baskılıyor. ABD’de geçen hafta açıklanan istihdam verileri, işlerin yolunda gittiğini gösterdi. FED yaptığı sözlü açıklamada; istihdam piyasası iyileşirse tahvil alımlarını azaltabileceklerini ifade etmişti. Bu verileri bu açıdan yönlendirmelerde değerlendirmek gerekecek. Çarşamba günü ABD’de enflasyon verileri açıklanacak. Beklentilerin üzerinde gelecek veriler tapering beklentilerini artırabilir.

1.680, DESTEK SEVİYESİ: Geçen hafta faizlerdeki düşüşle birlikte 1.830 dolar seviyelerini gören ons altın, bu hafta başlangıcında ise 1.680 dolara kadar sert bir düşüş yaşadı. Ardından toparlanma gelse de baskının sürdüğünü görüyoruz. Ons altında yükselişlerin piyasaya satış fırsatı verdiği bir süreç yaşıyoruz. 1.755, 1.795, 1.844 gibi dirençler olası yükselişlerde satış fırsatı verebilecek dirençler olarak izlenmeli. Ons altında 1.680 bölgesinin ise destek bölgesi olarak izlenmesi gerekiyor. Bu bölge altında bir fiyatlamada baskı artabilir.

TCMB, DOLAR VE GRAM ALTIN ÜÇGENİ: Gram altında nispeten sakin diyebileceğimiz bir fiyatlama var. Ons altın baskı altında kalmasına rağmen dolar kurundaki yükselişler gram altının yatayda kalmasına neden oluyor. Bu hafta TCMB kararları dolar kuru için kritik olacak. ÜFE ve TÜFE’nin sert yükseliş göstermesinin ardından TCMB’nin ne yapacağı merak konusu. TCMB Başkanı daha önceki açıklamalarında, ‘Enflasyon yükselirse faizleri artırırız ve reel faiz veririz’ mesajı vermişti. Fakat bu toplantıda faiz artırımı yapmamaları durumunda TL’deki baskının sürmesi beklenebilir. Özellikle dolar kurunda 8,80 eşiği geçilirse sert yükselişler görebiliriz. Düşüşlerin ise mevcut durumda sınırlı kalması beklenebilir. Sonuç olarak gram altın için yataylığın sürmesi beklenebilir. Düşüşlerde 470 TL civarından alım fırsatları görebiliriz. 500 TL geçilmediği sürece ise yükseliş ivmesi oluşmayacak.”

“Tapering olgusu, değerli metaller üzerinde daha fazla aşağı baskıya neden olabilir”

Enver Erkan/Tera Yatırım Başekonomisti:

STOP-LOSS’LAR TETİKLENDİ: Altın, hafta açılışında Asya işlemlerindeki keskin düşüşün ardından kayıplarının çoğunu telafi etmeye çalışıyor. Ancak FED’in yakında büyük parasal teşvikini azaltmaya başlayabileceğine dair bahisler arttıkça baskı altında kalmaya devam edebilir. Cuma günü beklenenden daha iyi gelen ABD istihdam verilerinin ardından gerçekleşen satışların seans açılışında hızlanmasıyla beraber dakikalar içinde gerçekleşen düşüş, biraz da hızlı hareketin teknik destek seviyelerini aştırması ve stop loss’ları tetiklemesiyle daha hızlı bir şekilde gerçekleşti. Reel faizlerin artmadığı bir ortamda da altının yeterince yukarı gidemediğini görmüştük. Şimdi tapering olgusu değerli metaller üzerinde daha fazla aşağı baskıya neden olabilir.

REEL FAİZLERİN ARTMASI ETKİLİYOR: Stabilizasyon sonrası fiyat trendleri oluşumuna bakmak gerek. Çünkü Japonya ve Singapur tatilleri nedeniyle Asya’da likidite hafta başında düşük olduğundan devam eden hareketlere de bakmak gerekecek. Yine de reel faizlerin artması, ki bu tapering beklentileriyle alakalı olacaktır, değerli metaller için genel bir zorlayıcı olacak. Değerli metal piyasası, enflasyon beklentilerinden ‘likidite çekilebileceği ve faizler artabileceği’ için korkacaktır. Piyasanın trend belirleyicisi FED olacak.”