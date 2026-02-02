Altın ve gümüş fiyatları neden geriliyor? Analistler değerlendirdi

ABD'deki siyasi belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına ilişkin adaylık süreci piyasalardaki oynaklığı artırırken, değerli metallerde cuma günü başlayan "düzeltme" hareketi, yeni haftanın ilk işlem gününde hız kazandı.

Altının ons fiyatı 29 Ocak’ta 5 bin 600 doların üzerine çıkarak rekorunu yenilerken, 30 Ocak Cuma günü yüzde 9 düştükten sonra, bugün de yüzde 8,3'lük gerilemeyle 4 bin 500 doların altına indi. Gümüş piyasasında ise kayıplar daha da derinleşti. Cuma günü yüzde 26 ile tarihinin en sert günlük düşüşlerinden birini kaydeden gümüş, bugün yüzde 14 daha değer kaybederek 75 doların altına indi.

Yatırımcılar diğer varlıklardaki kayıplarını karşılamak için nakde yöneldi

Analistler, bu sert düşüşün ana nedenleri arasında vadeli işlem piyasalarındaki teminat tamamlama (margin call) zorunluluklarını ve yatırımcıların diğer varlıklardaki kayıplarını karşılamak için nakde yönelmesini gösteriyor.

CME Group'un vadeli işlemlerde teminat artırması ve yatırımcıların nakit ihtiyacıyla zorunlu tasfiyeye gitmesi de satışlarda etkili oldu. Öte yandan, Minneapolis'te yaşanan bir olay sonrası patlak veren tartışmalar nedeniyle ABD hükümetinin kısmi kapanma sürecine girmesi risk iştahını daha da zayıflattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kevin Warsh'u Fed Başkanlığına aday olarak göstermesinin piyasalarda "daha uzun süre yüksek faiz" endişesini ve para politikasında belirsizliği tetiklediğini belirten analistler, bu durumun doları güçlendirdiğini ve altın-gümüş gibi faiz getirisi olmayan varlıkların cazibesini azalttığını bildirdi.

Analistler, bu ortamda altının geleneksel bir güvenli liman varlığı olmaktan ziyade yatırımcılar için bir likidite kaynağı olarak kullanıldığını da hatırlattı. Öte yandan, piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, kısa süreliğine 75 bin doların altına indi.