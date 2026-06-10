Küresel piyasalarda güvenli liman olarak görülen altın, bu kez yükselen enflasyon ve sıkı para politikası beklentilerinin baskısıyla sert değer kaybetti. ABD'de mayıs ayı enflasyonunun yükselmesi ve Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarını artırması, Fed'in faiz indirimlerinden uzaklaşabileceği beklentisini güçlendirirken, ons altın Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Altın 7 ayın en düşük seviyesini gördü

Çarşamba günü değerli metaller piyasasında satış baskısı hız kazandı. Ons altın yaklaşık yüzde 3 değer kaybederek 4.100 dolar seviyesine geriledi. Böylece altın, son yedi ayın en düşük seviyesini görmüş oldu.

Gümüş de düşüşten payını aldı ve yüzde 1,6 değer kaybederek ons başına 64,3 dolara geriledi.

Orta Doğu gerilimi enerji fiyatlarını yükseltti

ABD'nin bir Amerikan helikopterinin düşürülmesinin ardından İran'a yönelik yeni saldırılar başlatması, bölgedeki ateşkesin geleceğine ilişkin endişeleri artırdı. Aynı zamanda küresel enerji sevkiyatı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki risklerin sürmesi petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu. Artan enerji maliyetleri ise küresel enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

ABD enflasyonu beklentileri değiştirdi

ABD'de yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 4,2'ye yükselerek Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. En dikkat çekici artış ise yıllık bazda yüzde 23,5 yükselen enerji fiyatlarında görüldü. Gıda enflasyonu yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşirken, aylık enflasyon yüzde 0,6'dan yüzde 0,5'e geriledi.Ancak yıllık enflasyondaki yükseliş, piyasaların Fed beklentilerini değiştirdi.

Fed'in sıkı para politikası beklentisi güçlendi

Son enflasyon verileri ve beklentilerin üzerinde gelen ABD istihdam rakamları, Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği hatta yıl sonundan önce ilave faiz artırımlarına gidebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi olmayan altın ve gümüş gibi değerli metalleri yatırımcılar açısından daha az cazip hale getiriyor.

Analistler nedenini açıkladı

Analistler, altının normal şartlarda jeopolitik riskler ve enflasyona karşı güvenli liman olarak öne çıktığını ancak mevcut süreçte daha yüksek borçlanma maliyetleri ve reel getirilerdeki artış beklentisinin bu özelliğin önüne geçtiğini belirtiyor.

Yatırımcılar, enerji fiyatlarındaki yükseliş, Fed'in olası adımları ve küresel risk iştahındaki değişimleri yakından izlemeyi sürdürüyor.